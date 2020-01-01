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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يدفع بـ60 مرشحًا بنظام الفردي على مستوى المحافظات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:19 م
الدكتور أحمد زكريا
الدكتور أحمد زكريا
أشرف لاشين
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أعلن الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن بدء الحزب في حملته الانتخابية لاستحقاق مجلس الشيوخ على مستوى محافظات الجمهورية والمقرر انعقادها للمصريين بالخارح يومى 9 و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وكشف عما يقرب من 60 مرشحًا بالنظام الفردي على مستوى المحافظات فضلا عن مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية المعلن عنها، وبذلك يكون الحزب من أكثر الأحزاب دفعًا بالمرشحين المؤهلين لذلك الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزب في انعقاد مستمر مع الهيئة العليا وقياداته من أجل متابعة نشاط المرشحين وأيضًا دعمهم على كل المستويات، لافتًا إلى التزام المرشحين بالجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى ضرورة تغيير مصطلحات قديمة مثل نائب خدمات يبحث عن مصالح دائرته أو مصالحه الشخصية إلى نائب يبحث عن مصالح الوطن.

وأشار زكريا إلى أن أهمية الغرفة التشريعية الثانية تتمثل في زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، وضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.

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