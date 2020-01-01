فريق علمي دولي يحدد عقارا جديدا لكورونا

يقول الأطباء إن العلاج المضاد للالتهابات يمكن أن ينقذ الأرواح عن طريق إيقاف "عاصفة" الجهاز المناعي التي قتلت الآلاف من مرضى فيروس كورونا.ويتصاعد الأمل بشأن إثبات قدرة عقار التهاب المفاصل في علاج "كوفيد-19"، منذ الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تقدم نتائج دراسة عالمية كبرى حوله هذا الأسبوع.ويشار إلى أن الأطباء واثقون من أن الدواء المضاد للالتهابات Tocilizumab، الذي تم تطويره في الأصل كعلاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، سيوقف الالتهاب المفرط الذي يحدث عندما يبدأ الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم.ويمكن أن يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي ينتج الكثير منها عن الاستجابة المناعية العدوانية بدلا من الفيروس نفسه.وإذا نجح هذا، فسيكون الدواء الثاني الذي ثبت أنه ينقذ الأرواح من الفيروس، وحتى الآن، فإن الدواء الوحيد الذي ثبتت فعاليته، هو ديكساميثازون الستيرويد.ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من علاجات "كوفيد-19" لإحداث الفرق الأكبر، ما يسمح للأطباء باستهداف الأدوية ضد مشاكل محددة.وشملت التجربة 450 مريضا بالفيروس حول العالم ويأمل الأطباء أن تكون نتائج التجارب على الدواء التي أجرتها شركة الأدوية السويسرية العملاقة Roche، إيجابية.