الحكومة: كورونا تحد طرح السندات الخارجية في العام المالي الجاري

توقعت الحكومة ارتفاع أسعار فائدة القروض الخارجية خلال العام المالي الحالي 2020 -2021 بسبب جائحة كورونا، وأشارت إلى أن تلك الأزمة ستؤدي إلى صعوبة وانخفاض حجم التمويل الخارجي المتاح أمام مصر خلال العام، وهو ما سيحد من قدرة الدولة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية لسد عجز الموازنة.وأشارت إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، سيستتبعه تأثيرًا على عجز الموازنة، وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة الدين المستحق على الدولة بمبلغ قدره من 8 إلى 10 مليار جنيه سنويًا.