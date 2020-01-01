رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحكومة: كورونا تحد طرح السندات الخارجية في العام المالي الجاري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:16 م
السندات الخارجية
السندات الخارجية
مني هيبة
طباعة
توقعت الحكومة ارتفاع أسعار فائدة القروض الخارجية خلال العام المالي الحالي 2020 -2021 بسبب جائحة كورونا، وأشارت إلى أن تلك الأزمة ستؤدي إلى صعوبة وانخفاض حجم التمويل الخارجي المتاح أمام مصر خلال العام، وهو ما سيحد من قدرة الدولة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية لسد عجز الموازنة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، سيستتبعه تأثيرًا على عجز الموازنة، وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة الدين المستحق على الدولة بمبلغ قدره من 8 إلى 10 مليار جنيه سنويًا.
الحكومة: كورونا تحد طرح السندات الخارجية في العام المالي الجاري
الحكومة: كورونا تحد طرح السندات الخارجية في العام المالي الجاري

موضوعات متعلقة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

رباعي رشدي.. إنصاف ورتيبة وعزيزة وفاطمة.. هي حقا عائلة فنية جدا

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بثورة 23 يوليو (صور)