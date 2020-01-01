تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

كشف فلاديمير خافينسون، سفيتلانا تروفيموفا، خبيران بأمراض الشيخوخة، عن الأمراض التي يمكن تشخيصها على أساس الرغبة بتناول أطعمة معينة.ووفقا لهما، إن الإدمان على تناول الجبن ومنتجات الألبان المخمرة، يشير إلى تطور مرض هشاشة العظام-تغير بنية النسيج العظمي، لأن هذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، اللذين يسعى الجسم لتعويض نقصهما.وتشير تروفيموفا، إلى أن الجبن غني جدا بالسعرات الحرارية، لذلك يمكن أن يستبدل بالبروكلي الغني بالكالسيوم والفوسفور أيضا.وإذا كان الشخص دائم الرغبة بتناول الشوكولاتة، فإنه يعاني من الإجهاد المزمن. لأن الشوكولاتة تحتوي على الحمض الأميني تربتوفان، الذي يساعد في التغلب على التعب الدائم.وتقول،: "البطاطا والسبانخ والزبيب والشوفان، تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان أي يمكن أن تحل محل الشوكولاتة".ويضيف الخبير خافينسون، تدل الرغبة الدائمة بتناول أطعمة حارة، على وجود عدوى أو اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، لذلك يمكن استبدال الأطعمة الحارة، بمخلل الملفوف.وتضيف تروفيموفا موضحة، تشير الرغبة لتناول الموالح إلى جفاف الجسم، لذلك للتخلص منها، يجب الانتباه إلى نظام الشرب لأنه "أساس الحفاظ على الصحة".أما الذين يرغبون دائما بتناول منتجات باردة ومثلجة مثل الآيس كريم، فعليهم فحص جهازهم الهضمي. لأنه قد يشير إلى أمراض المعدة: ارتفاع مستوى الحموضة، الذي يسبب التهاب المعدة والقرحة".