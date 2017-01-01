المشدد 5 سنوات لمروج حشيش وترامادول بأكتوبر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الثلاثاء، مالك محل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في واقعة اتهامه بالاتجار في الحشيش والترامادول بأكتوبر، وصدر الحكم بعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بالقضية رقم 479 لسنة 2019 جنايات ثان أكتوبر بأن المتهم في نطاق دائرة القسم أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش والترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وتضمنت أدلة الشهود بالقضية شهادة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر بأنه أثناء تواجده بديوان القسم حضر إليه مصدره السري وأخبره بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم فسطر محضر التحريات لاستصدار إذن من النيابة العامة.كما شهد معاون مباحث آخر بالقسم بأنه تنفيذا لقرار النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه انتقل لمكان تواجده بضبطه وتفتيشه عثر على كمية من عقار الترامادول المخدر وعثر بالمحل الخاص به على كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.بمواجهته أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل التواصل والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.