سرق 1.2 مليار جنيه.. النيابة تواصل التحقيق مع «مستريح الشرقية»

تباشر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، التحقيق في اتهام "نصاب" بالاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه من المواطنين بزعم الاستثمار.وتستمع النيابة العامة، إلى أقوال ضحايا المتهم الذي خصص نشاطه بمحافظة الشرقية عن طريق شركة بالتجمع الأول باسم "كريتيف للاستثمار والتنمية العقارية"، واستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركته الخاصة، وأنه يستثمر الأموال في منطقة التجمع الخامس في مجال العقارات.وتبين أن المتهم"م.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.وتابعت التحقيقات، أن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، استولى على الأموال بزعم توظيفها في مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.