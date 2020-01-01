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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«8 منافذ لبيع اللحوم بسعر تنافسي».. «تموين بورسعيد» تستعد للأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:13 م
منفذ بيع اللحوم
منفذ بيع اللحوم
نرمين محمود الدهان
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تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف مجدي الخضر وكيل المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. حيث وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتوفير عدد 8 منافذ بيع لحوم من خلال مشروع تربية الماشية بأنحاء متفرقة بمحافظة ببورسعيد تكون أسعارها تنافسية وتتراوح من 90: 100 جنية للكيلو المشفي. وجاءت المنافذ كالتالي:

1-منفذ السوق الكبير ببورفؤاد.
2-منفذ العبور النموزجى ببورفؤاد.
3- منفذ منطقة الشعراوى ببورفؤاد.
4- منفذ النصر بحى العرب.
5-منفذ بجوار قصر الثقافة بحى العرب.
6-منفذ الشرطة بحى الزهور.
7-منفذ الحاسب الألى بالضواحي.
8- سيارات متنقلة بحى المناخ.

جميعها تابعة لمشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد.

كما تتضمن الاستعدادات توفير كميات من اللحوم السوداني من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار تعاونية 85 جنيهًا للكيلو وأيضًا توفير لحوم برازيلي تباع 65 جنيهًا للكيلو بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الدواجن وكافة السلع الغذائية سكر وزيت ومكرونه وشاي وغيرها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق من 20: 30 %.

كما تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف دورها الرقابى على كافة المحال التجارية والجزارة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية السلع المقدمة للسادة المواطنين.

حيث تعمل المخابز بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك من خلال توفير حصص إستراتيجية ل3 أيام وتوفير التواجد الرقابى داخل كل مخبز.

أيضا توفير اسطوانات غاز البوتاجاز بكميات كبيرة فى المناطق التي لا تعمل بالغاز الطبيعى كالمناصرة والجربعة فى غرب بورسعيد وايضًا قرى الجنوب خلال العيد.

كما أنه سيتم توفير كميات كبيرة من البنزين والسولار للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لتتناسب مع زيادة الطلب على المحروقات خلال فترة عيد الأضحى المبارك لاعتبار محافظة بورسعيد جاذبة للسكان.

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