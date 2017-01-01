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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمزور محررات رسمية بالسيدة زينب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:10 م
المشدد لمزور
المشدد لمزور
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الثلاثاء، شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب، وصدر الحكم بعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم مع اثنين أخرين سبق الحكم عليهم بالقضية رقم 583 لسنة 2019 جنايات السيدة زينب بأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عقود بيع ابتدائية وذلك بأن اتفق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الصادر بحقه الحكم المتقدم وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها.

فقام "م.ع" باصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة وأصبغ عليها صفته الرسمية بأن قدمها لإحدى الدوائر المدنية بجنوب القاهرة محتجًا بما ورد بالمحررات من بيانات فصدر فيها حكم بصحة ونفاذ العقود الابتدائية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة موضوع الاتهام فيما زور من أجله وذلك بأن احتجوا بما ورد وبياناتها مع علمهم بتزويرها فأمرت النيابة بإحالتهم لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة جنائية لمحاكمتهم وفق أمر الإحالة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن محرر العقد الابتدائي المقدم لمحكمة جنوب القاهرة كان مزورًا.

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