مطران الأرمن الكاثوليك يترأس قداس الأربعين لانتقال الأب جيرار أنانيان

وأقيم القداس مساء أمس الإثنين بكنيسة سانت تريز للأرمن الكاثوليك بـ٢٣ شارع رشيد مصر الجديدة، وكان قد انتقل منذ 40 يومًا الأب جيرار بِرج أنانيان بعد صراع مع المرض، وكان كاهنًا لِلطائفة الأرمنية الكاثوليكية.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه المطران كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، ترأس قداس الاربعين لانتقال الاب جيرار أنانيان.وأضاف المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بمشاركة المطران جورج شيحان، مطران الموارنة والأنبا باخوم النائب البطريركي للايبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر.