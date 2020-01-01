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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تطالب شركات استيراد وتداول الفحم الحجرى باستيفاء بياناتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:09 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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طالبت وحدة الفحم الحجري أو البترولي بوزارة البيئة، الشركات الراغبة في استصدار خطابات عدم الممانعة على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي، بضرورة التأكد من استيفاء كافة البيانات المدونة في الطلبات المقدمة إليها، وفقًا للنموذج المعد لذلك، خاصة بواليص الشحن Bile of Lading.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان اليوم، خلال إعلان نشرته على موقعها الرسمى، أنه تلاحظ تكرار ورود بعض بواليص الشحن غير المكتملة البيانات في الآونة الأخيرة، وغير مدون بها اسم الشركة الطالبة أو عنوانها في المكان المخصص لذلك ومدون بدلًا منها To Order، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات غير مكتملة البيانات بعد المهلة المُحددة التي تنتهي في 12 أغسطس 2020، وذلك حرصًا على الصالح العام.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن أو تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة، بمكتب خدمة المستثمرين، على أن يضم ملف الشركة: خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة، ومن ثم يتأكد مكتب خدمة المستثمرين من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.

ولفتت إلى أنه يتم تحويل الملف إلى وحدة الفحم الحجري بالوزارة، التي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها، والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم، ثم يتم تحويل الملف مرفقا به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن، حيث يتم تقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة.

وتحرر وحدة الفحم الحجري خطابات للجهات الإدارية المختصة، للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

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