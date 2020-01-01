استمرار حبس 4 متهمين بسرقة الشقق ببدر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر.وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 6 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب كما أرشدوا عن مكان بيعهم للمسروقات.وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة.وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.