خبيرة تغذية علاجية تكشف نسبة الدهون الموجودة فى اللحوم

مع حلول عيد الأضحي المبارك، تتعدد أطباق الفتة باللحمة على موائد المصريين، وهنا يجب الأخذ فى الاعتبار كمية الدهون الموجودة فى كل نوع من اللحوم.وتتحدث للدستور، جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، بشأن نصائح مهمة لعيد بصحة جيدة.تقول جيهان: "اللحمه مفيده لانها تحتوى على حديد وبروتينات تحسن من كفاءة نمو العضلات وترفع المناعة، ولكن الإكثار غير مطلوب وأضرارها تختلف باختلاف نوعها وطريقه طهيها".وأكدت على عدم الافراط فى تناول الضأن لأنه يحتوى على دهون مشبعه وكوليسترول أكثر مما تحتويه اللحمه العاديه.ونستعرض نسبة الدهون الموجودة بأنواع اللحوم:-يحتوي 100 جرام فقط من اللحم الضأن على 216 سعر حراري، 15 جرامًا من الدهون، 70 ملليجرام من الكوليسترول، الصوديوم، 20 جرام بروتين، 270 ملليجرام من البوتاسيوم.- يحتوي 100 جرام من لحم الجمل على 98 سعرًا حراريًا، 1 جرام من الدهون، 61 ملليجرام من الكوليستيرول، 70 ملليجرام من الصوديوم، 22 جرام بروتين.- يحتوي 100 جرام من لحم الجاموس على 111 سعر حراري، 1.53 جرام دهون، 52 ملليجرام من الكوليستيرول، 48 ملليحرام صوديوم، 22 جرام بروتين.- لحم الأبقار يحتوي 100 جرام على 250 سعر حراري، 17 جرام من الدهون، 74 ملليجرام من الكوليستيرول، 54 ملليحرام من الصوديوم، 22 جرام بروتين، 271 ملليجرام من البوتاسيوم.وتنصح جيهان الدمرداش، بأنه يجب الحرص عند اختيار نوع اللحم، خاصة مريض الكبد، غير مطلوب أن يأكل لحوم كثيرة لأن نواتج هضم مركبات الأمونيا ستكون عبأً علي الكبد.وبالنسبة لمرضي السكر والكلي، يجب الحرص على عدم اختيار محتويات الحيوان مثل الممبار والكبده والفشه والكرشه لأن بها مركبات تمثل عبأً علي الكلي في هضمها وترفع السكر والضغط.