433 طالبا يؤدون امتحان «آفات زراعية» بالفيوم

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، صباح اليوم، لمتابعة حسن سير الامتحانات وانتظام العمل، حيث زار مدرسة الفيوم الزراعية بغرب الفيوم، وأشاد بانتظام العمل باللجنة والتي يؤدى بها 433 طالبا امتحان مادة آفات زراعية.ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان.وأصدر "عبدالله" توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.