حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلتين للسيرك القومى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحفلة على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، إلى جانب تقديم استعراضات لفرق البيت الفنية.و يقدم السيرك القومى بمقره بالعجوزة٬ حفلة ماتينيه في الخامسة والنصف مساء٬ وأخرى سواريه في الثامنة مساء، إلى جانب حفلة فى التاسعة مساء، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.كما يشهد مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية٬ حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية فى ثانى أيام العيد، وفرقة رضا فى ثالث أيام العيد، وتعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" رابع يوم العيد وحتى يوم 17 أغسطس المقبل، بطولة للفنانة مروة عبدالمنعم والفنان ضياء شفيق، تأليف وإخراج محسن رزق.و تتضمن برامج السيرك أكثر من 13 فقرة متنوعة من أخطر وأروع فنون السيرك منها "الساحر، والمهرج، والتوازن، البيسكليت، البلنسات، الطوق الهوائى، استعراض الثعابين، استعراض الحيوانات الأليفة، المطبخ الصينى، السيلك، التنشين بالخناجر، الكرابيك، استعراض الأسود والنمور"، تحت إشراف الفنان محمد النوبى والفنان أشرف شعبان.يأتي ذلك مع التزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.