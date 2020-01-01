وزيرة التضامن تسلم «أدوات الجهاز» لـ50 فتاة من دور الرعاية

سلمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، 50 فتاة من مؤسسات الرعاية مستلزمات تجهيزهم للزواج كمرحلة أولى، على أن يتم تسليم 150 فتاة أخريات بعد عيد الأضحى.وحصلت كل فتاة على 7 أجهزة كهربائية، خلال احتفالية صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع الوزارة ضمن مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز فتيات دور الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مبلغ مالي 1500 جنيه لشراء الملابس الخاصة، بجانب توفير العديد من المستلزمات الأخرى.وأكدت القباج، بالاحتفالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر دور المرأة والفتاة المصرية في كل المجاملات الاجتماعية والاقتصادية، موجهةرسالة للفتيات لتشجيعهم بأن يكونوا منتجات ومشاركات في عجلة الإنتاج.