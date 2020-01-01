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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تسلم «أدوات الجهاز» لـ50 فتاة من دور الرعاية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:07 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
ولاء جمال
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سلمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، 50 فتاة من مؤسسات الرعاية مستلزمات تجهيزهم للزواج كمرحلة أولى، على أن يتم تسليم 150 فتاة أخريات بعد عيد الأضحى.

وحصلت كل فتاة على 7 أجهزة كهربائية، خلال احتفالية صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع الوزارة ضمن مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز فتيات دور الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مبلغ مالي 1500 جنيه لشراء الملابس الخاصة، بجانب توفير العديد من المستلزمات الأخرى.

وأكدت القباج، بالاحتفالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر دور المرأة والفتاة المصرية في كل المجاملات الاجتماعية والاقتصادية، موجهةرسالة للفتيات لتشجيعهم بأن يكونوا منتجات ومشاركات في عجلة الإنتاج.

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