الحبس سنة لشاب تحرش بفتيات السلام

قضت محكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات أن المتهم "عماد.ع" عاطل دائم التحرش بالفتيات لفظيًا ومضايقتهم بألفاظ خارجة وتطور تحرشه لتحرش جسدي.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وبسؤاله أنكر ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.