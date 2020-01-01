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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أبرز 5 رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح «الروبيكي»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:04 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج.

وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي أثناء الافتتاح:

- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضية سد النهضة، قضية عادلة، مؤكدًا أننا نخوص معركة تفاوضية بشأن سد النهضة.

- وأوضح الرئيس السيسي أننا نستهدف توفير كل قطرة مياه بسبب حجم الزيادة السكانية، ولفت الرئيس السيسي الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاع المياه تقترب من تريليون جنيه.

- قال السيسي: "من حقنا نحلم.. وأنا بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار جنيه خلال من سنتين إلى 3 سنوات.. ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده.. ولازم نتعب مش ننام.. وما تحقق خلال الفترة الماضية.. خطوة على الطريق وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا فى مجال الصناعة".

- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلة عمارة الزمالك التى تضررت نتيجة أعمال المترو، قائلًا: "نطلع التقرير ونعوض الناس وكل اللي هما عاوزينه ولا ضرر ولا ضرار ".

- قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه جارٍ افتتاح مجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وفيه جزء في الاختبارات النهائية، ويتم التنسيق مع الخبراء الأجانب حتى ننهي هذه المصانع.

وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود في الروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود؛ لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة «سور مجرى العيون» في مصر القديمة.

وتعد مدينة الجلود في الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.

وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وتضم افتتاحات المشروعات اليوم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، للغزل الرفيع وآخر للسميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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