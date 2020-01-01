رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يزيد التوتر بين الأزواج في المغرب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:59 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
مروة عنبر
طباعة
أعلن جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب، أن جائحة كورونا زادت مستوى التوتر بين الأزواج في البلاد، فيما أثرت على فئات أخرى في المجتمع خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن 59% من الأزواج لاحظوا زيادة الخلافات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل فرض الحجر الصحي.

وأشارت البيانات إلى أن واحدا من كل خمسة نساء أو رجال، أي ما يقارب 18.6 %، يدخل في خلاف مع الشريك بسبب عدة أمور.

وتتراوح نقاط الخلاف والتوتر بين تدريس الأطفال وتخصيص الوقت لرعايتهم، لاسيما أن الدراسة توقفت في الفصول، واضطر الطلاب إلى مواصلة التعليم عن بعد، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

واختلف الأزواج أيضا حول القيام بأعمال البيت والوقت الذي يجري قضاؤه أمام الشاشات، بحسب ما كشفت عنه المؤسسة.

وأوضح التقرير أن المشاكل لم تتوقف عند الأزواج، بل شملت الجيران أيضا، لاسيما بين الأشخاص الذين يسكنون شققا متقاربة.

ومن جانب آخر، كشف التقرير أن الحجر الصحي أحدث تأثيرا اجتماعيا ملحوظا، خلال فترة الحجر، مشيرًا إلى أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة من الأكثر تضررا، ثم جاء العاطلون عن العمل في المرتبة الثانية.

يذكر أن الحكومة المغربية أعادت إغلاق ثماني مدن كبرى، قبل يومين، بعد ملاحظة ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وسجل المغرب 20 ألفا و887 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي 316 منهم، بينما تماثل أكثر من 16 ألف شخص للشفاء من المرض الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.

موضوعات متعلقة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية في الروبيكي

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام؟

دراسة: الرجال الأعلى دخلًا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«كورونا والإرهاب البيولوجى» بمكتبة القاهرة الكبرى..اليوم

وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان أول نموذج للمسارح المتنقلة

وداعًا حسن عطية.. «التجريبي» يودع أستاذ الدراما «المدقق»

إبراهيم راشد: لا يهمني النقد بسبب جمعي بين الغناء والابتهال