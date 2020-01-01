كورونا يزيد التوتر بين الأزواج في المغرب

أعلن جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب، أن جائحة كورونا زادت مستوى التوتر بين الأزواج في البلاد، فيما أثرت على فئات أخرى في المجتمع خلال فترة الحجر الصحي.وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن 59% من الأزواج لاحظوا زيادة الخلافات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل فرض الحجر الصحي.وأشارت البيانات إلى أن واحدا من كل خمسة نساء أو رجال، أي ما يقارب 18.6 %، يدخل في خلاف مع الشريك بسبب عدة أمور.وتتراوح نقاط الخلاف والتوتر بين تدريس الأطفال وتخصيص الوقت لرعايتهم، لاسيما أن الدراسة توقفت في الفصول، واضطر الطلاب إلى مواصلة التعليم عن بعد، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.واختلف الأزواج أيضا حول القيام بأعمال البيت والوقت الذي يجري قضاؤه أمام الشاشات، بحسب ما كشفت عنه المؤسسة.وأوضح التقرير أن المشاكل لم تتوقف عند الأزواج، بل شملت الجيران أيضا، لاسيما بين الأشخاص الذين يسكنون شققا متقاربة.ومن جانب آخر، كشف التقرير أن الحجر الصحي أحدث تأثيرا اجتماعيا ملحوظا، خلال فترة الحجر، مشيرًا إلى أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة من الأكثر تضررا، ثم جاء العاطلون عن العمل في المرتبة الثانية.يذكر أن الحكومة المغربية أعادت إغلاق ثماني مدن كبرى، قبل يومين، بعد ملاحظة ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.وسجل المغرب 20 ألفا و887 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي 316 منهم، بينما تماثل أكثر من 16 ألف شخص للشفاء من المرض الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.