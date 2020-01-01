تجديد حبس حدث لحيازة فرد خرطوش بالأميرية

قررت نيابة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس حدث، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بغرض التشاجر.كانت البداية أثناء مرور قول أمني لرجال المباحث لتفقد الحالة الأمنية، اشتبه رجال المباحث في حدث، بدت عليه ملامح الريبة والقلق ويدعي "أحمد. س"، 15 سنة.بتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقتين من ذات العيار، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته بغرض الشجار وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.