تدوال 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HIRA.V التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 113 مترًا والغاطس 6 متر وذلك لشحن 5500 طن صودا كاوية من الميناء.وجاء إجمالي حركة السفن اليوم بمعدل 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.