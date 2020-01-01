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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطار الغردقة يستقبل 5 رحلات سياحية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:57 ص
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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يستقبل مطار الغردقة الدولي طوال اليوم الثلاثاء، 5 رحلات جوية مباشرة قادمة من دولتي بيلاروسيا وأوكرانيا لنقل ما يقرب 500 راكب، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعبة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات وتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوى "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان حماية وسلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

واستقبل مطار الغردقة الدولي أمس الإثنين، 355 راكبا على متن رحلتين قادمتين من بيلاروسيا وأوكرانيا، لزيارة المعالم السياحية ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث تم تسهيل كل الخدمات اللازمة لهم، كما تم إجراءات الفحوصات الطبية لتلك الوفود للتأكد من عدم حملهم للفيروس القاتل "كوفيد 19".

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