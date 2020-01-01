ضبط 250 كيلو جرامًا من ملح «السياحات» داخل مصنع المخللات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع المقدمة للمواطنين وضبط المخالفين.وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو جراما من ملح "السياحات" داخل أحد معامل تصنيع المخللات، وكشفت نتائج تحليل المعامل التابعة لوزارة الصحة عن عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تسببه في أمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي، بسبب ما يحتويه من شوائب وأتربة وعناصر ثقيلة.وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.