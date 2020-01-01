وزير الداخلية يهنئ رئيس البرلمان بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة عيد الأضحى.جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة فى العطاء والتضحية والفداء، وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل فى علاه؛ لنجد فى هذا دافعًا لمواصلة البذل والعطاء، لينعم الشعب المصرى العظيم بثمار الازدهار والرخاء».