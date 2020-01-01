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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح جراحتين فى القلب لرضيعتين ببورسعيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:54 ص
اجراء عملية
اجراء عملية
بورسعيد:شيماء رشاد
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نجح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في إجراء تدخلات جراحية دقيقة ومركبة لقلبي رضيعتين، وذلك في إطار تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية.

وأجرى الفريق الجراحة الأولى لرضيعة تبلع من العمر 11 شهرًا، تعاني من عيب خلقي مركب في القلب عبارة عن قلب أحادي البطين، مع انعكاس في وضع القلب بالناحية اليمنى من القفص الصدري، وضيق شديد بالشرايين الرئوية، حيث جرى لها إجراء جراحة وصلة وريدية، وكذلك توسيع الحاجز ما بين الأذنين وترقيع الشريان الرئوي الأيمن، وجرت الجراحة بنجاح والطفلة بحالة جيدة.

بينما الحالة الثانية لرضيعة تبلغ من العمر عاما وشهرين، وتعاني من ثقب كبير ما بين البطينين وبين الأذينين، وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي والصمام الميترالي، يصاحبه ارتفاع شديد في ضغط الرئة وتضخم شديد بعضلة القلب، وجرى إصلاح كامل لكل العيوب الخلقية وجرت الجراحة بنجاح والطفلة بحالة جيدة.

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