دير العذراء بجبل الطير يفتح أبوابه في صوم العذراء مريم

أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط؛ فتح أبوابه للزيارات في صوم السيدة العذراء مريم، وذلك في الفترة 7 أغسطس وحتى 22 أغسطس المقبل.وتبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في الفتح التدريجي لها بعد إغلاق دام لأكثر 3 أشهر أمام الأقباط؛ وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.