ضبط صاحب مجموعة «بالغش اتجمعنا» على «تيليجرام» بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب ينشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق "تيليجرام".رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات والمسئول عن إدارة قناة ومجموعة «بالغش اتجمعنا، mo3gza»، عبر تطبيق المحادثات "تيليجرام" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مادة اللغة الأجنبية الثانية أثناء انعقاد اللجان.أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة طالب، مقيم بمركز البدارى بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على 4 هواتف محمولة.بفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن القناة والمجموعة المشار إليهما، كما تبين إدارته لمجموعتين آخرين بذات التطبيق، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى، أثناء انعقاد لجان الامتحان.بمواجهة المتهم المذكور اعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبة الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والإستفادة منهم ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة العرض على النيابة للتحقيق.