رفع حالة الطوارئ في القليوبية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة بإشراف اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات تُنفذ خلال أيام العيد.وشملت الإجراءات تعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية، وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة، لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع أي تجمعات.وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه جرى التنسيق مع وزارة الري باستمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمنع كل أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.كما جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة خلال أيام العيد.وأوضح أنه من المقرر رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل، مناشدًا الأهالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سيتم إقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على عدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والبعد عن التجمعات، موضحا أن جميع حدائق المحافظة مغلقة ولا تستقبل مواطنين من المحافظة أو خارجها.