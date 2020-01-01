تركيب شريحة لمصاب بكورونا في مستشفى الأقصر العام

شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بقيادة الدكتور خلف عمر، اليوم الثلاثاء، إجراء عملية جراحية جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عقب نجاح المستشفى في الوصول لـ382 حالة شفاء من كورونا وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة.قال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام للعزل، إنه الفريق الطبي للعزل بالمستشفى تمكن من إجراء عملية تركيب شريحة بالفخذ لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في عملية تسمى (DHS)، وتم إجراؤها بمعرفة أخصائي العظام الدكتور أحمد أبراهيم، وطبيب مقيم عظام الدكتور محمد عبد النبي وطبيب تخدير الدكتور محمود الصادق، وتمريض العمليات عمرو حنفي ومحمود سيد، وكل ذلك تم تحت إشراف الدكتور خلف عمر، وخرج المصاب بعد إجراء العملية بحالة صحية جيدة بعد نجاح العملية.ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يد واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفا: "إننا قادرون على تخطي الأزمة، وذلك بفضل الوعي عند الشعب الأقصري"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضي وحتى الآن نجحت الفرق الطبية في تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهي المستشفى الوحيد في الأقصر التي تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".