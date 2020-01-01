السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانضمام أسطول القطارات الجديدة، والذي تسلمته مصر مؤخرا، للتشغيل قبل عيد الأضحى.‎واستفسر الرئيس السيسي، من وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي اليوم الثلاثاء، عن الوضع الخاص بعمارة الشربتلي في جزيرة الزمالك، والتي جرى إخلاؤها من السكان على خلفية هبوط أرضي بسبب مرور ماكينة حفر خط مترو الأنفاق أسفلها، مطالبًا بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق المواطنين.وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إتقان العمل، وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته بجدارة، قائلًا: «القطر كل يوم يتحرك في ميعاده والمسؤول كل يوم يكون موجود في ميعاده من 6 الصبح قبل العمال».وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود في الروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود؛ لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة «سور مجرى العيون» في مصر القديمة.وتعد مدينة الجلود في الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.وتضم افتتاحات المشروعات اليوم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، للغزل الرفيع وآخر للسميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.