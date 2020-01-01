الغضبان يتابع تطوير شوارع بورسعيد مع «مديرية الطرق»

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندسة ابتسام القشاوى مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بعدد من الملفات الخاصة بمديرية الطرق ببورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.واستعرض "الغضبان" الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية ببورسعيد وعلى رأسها شارع البترول وما يمثله من أهمية فى الربط بين أحياء الزهور والضواحى، ويعتبر امتدادا لمحور 30 يونيو.وأكد المحافظ أنه جارى الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية.