وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة عيد الأضحى.جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، إننا إذ نحتفل بعيد الأضحى المبارك وتملؤنا الإرادة والعزيمة على مواصلة التكاتف والتكامل مع مؤسسات الدولة المصرية من أجل إعلاء قيم الحق والعدل ودعمًا لمسيرة البناء والتنمية الوطنية لنرجو من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى الأمة المصرية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله مصر واحة للخـير والأمـــان وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».