«كورونا والإرهاب البيولوجى» بمكتبة القاهرة الكبرى..اليوم

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، في السادسة من مساء اليوم٬ ندوة بعنوان "كورونا والإرهاب البيولوجى"، بمقرها بالزمالك.يتحدث فيها اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور عمرو ممتاز، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويديرها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.ومن المقرر أن تناقش الندوة مجموعة من المحاور، منها: تأثيرات فيروس كورونا على الإرهاب البيولوجي وسبل المواجهة، وهل يمكن أن يكون الفيروس ملهما للتنظيمات الإرهابية؟، وأحدث سبل العلاج الدولية لمصابي كورونا، وتجارب علاجية مصرية ناجحة لعلاج حالات كورونا.