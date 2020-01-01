وزير الداخلية مهنئا الطيب بعيد الأضحى: سيظل الأزهر منارة للإنسانية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.جاء بها: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يَسـُـرنى وهيئة الشرطة أن نَبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف، بأصدق التهانى وأسمى الأمنيات ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة، نتوجه للمولى العلى القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف، منارة تهدى الإنسانية لقيم الوسطية والإعتدال، ويسدد جهود فضيلتكم لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة دعاة الشر وخفافيش الظلام، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".