زيادة الوفود السياحية الأوروبية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ مؤخرا

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الحركة الركابية والجوية إلى الموانئ الجوية ذات المقاصد السياحية خلال الأيام القليلة الماضية، عقب فتح حركة الطيران بالمطارات المصرية بعد تعليق استغرق أكثر من 3 شهور متتالية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد" كورونا 19 ".وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، ان مطارى شرم الشيخ والغردقة قد شهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة فى الحركة الجوية والسياحية عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" والقادمة من العديد من دول القارة الأوروبية، مشددا على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية عقب وصولها مباشرة الى المطار.واشار المصدر، ان الفترة المقبلة ستشهد وصول أفواج سياحية قادمة من مختلف الدول الأوروبية عقب موافقة السلطات المختصة بوزارة الطيران المدنى والمتمثلة بسلطة الطيران، لافتا إلى تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى " الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وحماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.