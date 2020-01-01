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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة: «الأسد محدش بياكل أكله»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:47 ص
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام بالكف عن توجيه الرأي العام نحو الحل العسكري في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: «الأسد محدش بياكل أكله.. والأسد مش كلام.. كل واحد في موقعه يبقى أسد صغير وكلنا نبقى أسد كبير، وحقنا يبقى مش في الميّة بس، ومحدش يقدر يجور علينا».

وناشد الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية، اليوم الثلاثاء، المصريين بمزيد من العمل من أجل بناء الدولة ولتكون أكثر قوة، قائلا: «البلاد بتتهد من جوه مش من بره».

وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود في الروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود؛ لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة «سور مجرى العيون» في مصر القديمة.

وتعد مدينة الجلود في الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.

وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وتضم افتتاحات المشروعات اليوم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، للغزل الرفيع وآخر للسميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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