طوارئ بـ«مياه سوهاج» لضمان عدم الانقطاع خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك وعدم الانقطاع، وذلك من خلال تواجد رؤساء من قطاعات الشركة خلال 24 ساعة.وأشار إلى استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومديرى المعامل والعاملين بـ"الورادي"، والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثر من 325 موقعا على مستوى المحافظة، وصيانة وإصلاح أطوال شبكات مياه شرب تغطي جميع مراكز وقري ومدن المحافظة بطول 12.4 ألف كيلو متر، وصيانة وإصلاح أطوال شبكات صرف صحي تغطي 8 مدن، و11 قرية بطول 900 كيلو متر.وأكد "محمد" أنه تم تجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية، والشفاطات، والمعدات، وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أى مهمة قد تحدث خلال أيام العيد.