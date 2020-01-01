حركة الشعب: الغنوشي يضغط على النواب للتراجع عن لائحة سحب الثقة

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب في تونس، في تصريح لراديو "اي اف ام" اليوم الثلاثاء، ان حركة النهضة تمارس ضغوط على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة، من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة بعد غد الخميس.وتابع أمين عام حركة الشعب في تونس:"أن النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهمـ بعد الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها".يأتي هذا فيما أودعت 4 كتل نيابية وهم (الكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية)، لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.فيما قرر مكتب البرلمان الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة بعد غد الخميس، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي.