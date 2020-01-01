السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «خيوط الأمل»، يسلط الضوء على افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بالروبيكي، وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود في الروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود؛ لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة «سور مجرى العيون» في مصر القديمة.وتعد مدينة الجلود في الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.وتضم افتتاحات المشروعات اليوم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، للغزل الرفيع وآخر للسميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.