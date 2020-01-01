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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم اليابانية تهبط.. و«ميتسوبيشي» يهوي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:26 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور نتائج أعمال الشركات بينما هبط سهم ميتسوبيشي موتورز لأقل مستوى على الإطلاق بعد إعلان الشركة نتائج فصلية ضعيفة.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.26 بالمئة إلى 22657.38 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1569.12 نقطة.

وكان المؤشر قد انتعش في البداية بعد صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أملا في مزيد من التحفيز المالي من واشنطن.

وتضررت السوق من المخاوف حيال كورونا مع تسجيل طوكيو 290 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية أمس الإثنين، هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 12.64 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان الشركة مبيعات ضعيفة بسوقها الرئيسية في جنوب شرق آسيا وتوقعت تكبد خسارة ضخمة في السنة المالية الحالية.

وهبط سهم نيسان موتور 4.63 بالمئة عقب تقرير لبلومبرج أشار إلى أن شركة صناعة السيارات لن تصرف أرباحًا سنوية في السنة المالية الحالية.

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