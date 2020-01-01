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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى يصل إلى مقر افتتاح المدينة الصناعية فى الروبيكى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:09 ص
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المدينة الصناعية في الروبيكي، منذ قليل، وذلك لافتتاحها اليوم الثلاثاء.

وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود بالروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة.

ومن أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، أنها تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

ويحقق المشروع معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، تبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا.

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