بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية في الروبيكي

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي.وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود في الروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود؛ لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلاً عن منطقة «سور مجرى العيون» في مصر القديمة.وتعد مدينة الجلود في الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.