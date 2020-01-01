غارات «وهمية» لطيران الاحتلا الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:02 ص
مروة عنبرطباعة
شنت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارات وهمية في سماء الجنوب ومدينة صيدا وصولا إلى جزين وإقليم التفاح على علو منخفض.
وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية منفذا غارات وهمية، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.
كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف فوق ساحل ووسط وأعالي كسروان على علو متوسط.
وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية منفذا غارات وهمية، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.
كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف فوق ساحل ووسط وأعالي كسروان على علو متوسط.