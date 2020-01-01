غارات «وهمية» لطيران الاحتلا الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

شنت ​الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء،​ غارات وهمية في سماء ​الجنوب​ و​مدينة صيدا​ وصولا إلى جزين و​إقليم التفاح​ على علو منخفض.وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية منفذا غارات وهمية، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف فوق ساحل ووسط وأعالي كسروان على علو متوسط.