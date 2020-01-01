5395 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 حالة وفاة، وتعافي 8888 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة إنه بحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 823515 مصابا، فيما توفي 13504 أشخاص حتى الآن.