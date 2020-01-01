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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جيران «طبيب الغلابة» يكشفون تفاصيل أول لحظات غيابه عن عيادته

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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فرض رحيل "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالي، عن عالمنا فجر اليوم، حالة من الحزن، بكته فيها مصر وعدد من دول الوطن العربي، التي تنامى إليها قصة الطبيب الذي كرس حياته لعلاج الفقراء مجانا، أو بسعر رمزي لمن يقدر عليه، إلا أن في مسقط رأسه كان الأمر أشد ألما، فمات عنهم من كان عونا وسندا لهم في شدتهم.

محمود عبد الرشيد، من جيران عيادة الدكتور مشالي بمنطقة السيد البدوي في طنطا بمحافظة الغربية، يقول إن الدكتور لم يصل عيادتة أول أمس وهو أمر لم يحدث من عشرات السنين، غإذ كان دائم التعود على الذهاب إلى العيادة سيرا على الأقدام ويستقبل استفسارات المواطنين بالشارع يوميا مجانا، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة شعروا أن الطبيب مريض أو يوجد حدث عارض لعدم مجيئه إلى عيادته التي ينتظره فيها المواطنين المحتاجين والغلابة.

وأضاف الحاج محمد عبده، من جيران العيادة، أن الغربية فقدت عالما كبيرا لن يجود الزمان بمثله، حيث كان لا يتقاضى أي كشف من الفقراء والمساكين، علاوة على تبرعة بشراء الأدوية، مشيرا إلى أنه كان يرغب في أن تقام الجنازة من طنطا، لكن علم من أقاربه أن الجنازة ستكون من مسقط رأسه مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور إبراهيم محمد، صديق "طبيب الغلابة"، إنه تخرج في كلية طب قصر العيني عام 1967، تخصص باطنة عامة، وقرر وقتها إنشاء تلك العيادة، مشيرا إلى أنه حدد الكشف وقتها 10 قروش، كما عمل في عدد من الوحدات الصحية داخل القرى وشاهد الفقر المدقع لعدد من الفلاحين فقرر أن يكون رحيما بهم.

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