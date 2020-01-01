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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسعى لتحجيم التوسع الإيراني في سوريا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:52 ص
بوتين و بشار وروحاني
بوتين و بشار وروحاني
منار أحمد
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أكدت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت تعمل لتحجيم التوسع الايراني في سوريا، مشيرة إلى أنه لم يعد يخفي على أحد التواجد الإيراني في دمشق، وقد ظهر ذلك جليًا خلال الفترة الماضية من تصرفات القوى الإقليمية والدولية على حد سواء.

وبحسب القناة الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني فقد تسعى روسيا رغم تحالفها مع طهران لتقليم أظافر إيران في منطقة شرقي الفرات والبادية وتحجيم النفوذ الإيراني، والحيلولة دون تموضع عسكري له في سوريا.

بالإضافة إلى توافق إسرائيل وروسيا فيما يخص إقصاء إيران عن منطقة شرق الفرات الغنية بالنفط، والتي تشهد صراعًا محمومًا بين القوى الخارجية.

وقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سلسلة الهجمات الممنهجة التي استهدفت المعاقل الإيرانية في سوريا، والتي أودت بحياة ما يزيد على 60 مقاتلًا من جنسيات مختلفة من المحسوبين على الميليشيات الإيرانية، كـ"فاطميون، حزب الله، والحرس الثوري، وغيرهم"، وذلك منذ بداية مايو وحتى 21 يوليو، إلى جانب الخسائر المادية التي تكبدتها هذه المليشيات.

فيما أشارت المعلومات إلى أن طائرات إسرائيلية تقف وراء عدد كبير من هذه الهجمات التي استهدف أغلبها المعاقل الإيرانية جنوب ووسط وشرق البلاد.

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