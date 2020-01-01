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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لم تستقبل حالات منذ 5 أيام.. مستشفى «عزل بلطيم» يبدأ عملية الإخلاء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:52 ص
عزل بلطيم
عزل بلطيم
عمرو الشامي
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قال مصدر طبي بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، إن المستشفة لم يستقبل أي حالات مصابة بفيروس كورونا منذ 5 أيام، وذلك بفضل تراجع الإصابات بالفيروس، مؤكدًا أن المستشفى لم يتبقى به سوى 9 مصابين موجودين بقسم العناية المركزة، ومن المقرر أن يخرجوا في غضون أيام.

وأضاف المصدر - في تصريحات خاصة لـ"الدستور" - أن عملية الإخلاء بدأت في المستشفي، وذلك بإخلاء الدورين الأول والثاني ورجوعهما كما كانوا قبل ذلك مع تكثيف عمليات التعقييم على أن يتم إخلاء المستشفى مع خروج آخر مريض وترجع مرة آخرى كمستشفى مركزى يستقبل جميع المواطنين، لافتًا إلى أنه تم السماح لنصف طاقم التمريض بالمغادرة لعدم وجود مرضى مع تقليل عدد الأطباء الموجودين بالمستشفى.

وكانت الدكتورة فيديكار بدوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، قد أكدت أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المحافظة مطمئنة، وذلك بفضل التزام المواطنين بقرارات وتعليمات وزارة الصحة المصرية، واتباع كل الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضافت مدير عام الطب الوقائي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم تجاوز ذروة الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، وأن الطب الوقائي يقوم بدور كبير ويقف كحائط صد منيع في مواجهة هذا الفيروس بالتعاون مع كل المتخصصين، مناشدة المواطنين بضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار.

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