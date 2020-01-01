الأرجنتين تتخطى عتبة 3 آلاف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية أن الوفيات بكوفيد-19 تخطت عتبة 3 آلاف في البلاد، في حين تنظر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية باحتمال تعزيز تدابير الإغلاق.وسجل خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها 121، وهو أكبر عدد وفيات يومي في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 3059.كما أحصت الأرجنتين 164 ألفا و403 إصابات، بينها 4890 إصابة في يوم واحد.وتم إدخال 1002 مريض إلى العناية المركزة في المستشفى، وبلغت نسبة الإشغال في هذا القسم 54،2 بالمئة على الصعيد الوطني و63،5 بالمئة في منطقة بوينس آيرس وحدها.وتتركز 90 بالمئة من الإصابات الجديدة في العاصمة وضواحيها، إلا ان السلطات الصحية أعلنت عن تفشي الوباء في معظم مقاطعات البلاد.وبدأت منطقة العاصمة تخفيف إجراءات الحجر الأسبوع الماضي، والذي من المقرر أن ينتهي مبدئيًا في 2 أغسطس.وقد أدى هذا التخفيف إلى استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر المحلية والقيام ببعض الأنشطة المهنية فضلا عن ممارسة الرياضة وارتياد دور العبادة.