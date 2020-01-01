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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 32 رحلة اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:50 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدي - فاتن غلاب
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أعلنت مصر للطيران عن تسيير 32 رحلة دولية ومحلية اليوم الثلاثاء، لنقل مايقرب من 2500 راكب.

ومن المقرر انطلاق رحلة جوية إلى كل من لندن - أثينا - باريس - روما - فرانكفورت - ميلانو - بودابيست - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - جوانزو - أديس أبابا - واشنطن ورحلتين جويتين إلي دبي - أبوظبي، بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة ورحلات الشحن الجوى، ورحلات استثنائية إلى كل من مسقط - المدينة المنورة- الدمام- القصيم - اسطنبول، وثلاث رحلات جوية إلى جدة ورحليتن جويتين إلى الرياض - الكويت.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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