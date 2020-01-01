سب جمهور الأهلي.. النيابة تستكمل التحقيقات في واقعة لاعب الزمالك السابق

تستكمل نيابة الساحل الجزئية تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام، التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد رشوان المحامي ضد اللاعب السابق أسامه حسن بخصوص الفيديو المسبء لجمهور الأهلي.وقال المحامي في بلاغه، الذي حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضي وفي حدود الثالثة مساءً وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر مواقع التواصل "فيسبوك"، فوجئ الشعب المصري ورواد مواقع التواصل بالمَشكو في حقه ينشر فيديو مُسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريًا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة والمعروفة التي يشاهدها الآلاف من المشجعين.أضاف البلاغ أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات علي جمهور الأهلي واصفًا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقي عمولات ورشاوي.تابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامي أحمد شوبير؛ بقصد إثارة الفتنة وإثارة الشباب وجعلهم عُرضة للصّدام والعنف، ملتمسًا التحقيق في الوقائع موضوع البلاغ وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية.