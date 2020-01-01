رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سب جمهور الأهلي.. النيابة تستكمل التحقيقات في واقعة لاعب الزمالك السابق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:49 ص
اللاعب السابق أسامه
اللاعب السابق أسامه حسن
حسام التمساح
طباعة
تستكمل نيابة الساحل الجزئية تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام، التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد رشوان المحامي ضد اللاعب السابق أسامه حسن بخصوص الفيديو المسبء لجمهور الأهلي.

وقال المحامي في بلاغه، الذي حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضي وفي حدود الثالثة مساءً وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر مواقع التواصل "فيسبوك"، فوجئ الشعب المصري ورواد مواقع التواصل بالمَشكو في حقه ينشر فيديو مُسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريًا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة والمعروفة التي يشاهدها الآلاف من المشجعين.

أضاف البلاغ أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات علي جمهور الأهلي واصفًا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقي عمولات ورشاوي.

تابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامي أحمد شوبير؛ بقصد إثارة الفتنة وإثارة الشباب وجعلهم عُرضة للصّدام والعنف، ملتمسًا التحقيق في الوقائع موضوع البلاغ وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

انخفاض جديد.. «الصحة»: 46 وفاة و420 إصابة جديدة بكورونا

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية في الروبيكي

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام؟

دراسة: الرجال الأعلى دخلًا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

اكتشاف إنزيم يمنح كورونا القدرة على الانتشار ونقل العدوى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«عمال المطابع رفضوا تمرير ديوانه».. 8 سنوات على رحيل حلمي سالم

هكذا احتفى ملتقى الهناجر الثقافى بثورة 23 يوليو (صور)

خالد جلال ناعيا حسن عطية: فقدنا علمًا من أعلام النقد المسرحى

«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»