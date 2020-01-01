صحيفة إماراتية: سياسة تركيا التوسعية تهدف لضرب سيادة الدول العربية

تناولت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الثلاثاء سياسة تركيا التوسعية التي تهدف إلى ضرب سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهديد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية.وأشارت في افتتاحيتها تحت عنوان "التضامن العربي لدرء الأخطار " إلى أن المعركة السياسية المقبلة- والتي تمثل تحديا للعالم العربي، والمجتمع الدولي، تتطلّب ردع التدخلات التركية، ووقوف الجميع صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها أمتنا العربية.وأوضحت أن الخطر الأكبر الحالي على منطقتنا وسيادتنا هو التوسع والهيمنة الإقليمية، لذا فإن على الجميع التفاعل بجدية مع التهديدات التي أوجدت عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، من خلال تعزيز التضامن العربي في مواجهة التهديدات والتدخلات الخارجية وخاصة من النظام التركي، وإعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك.وأكدت أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية تستدعي تكامل الجهود لدرء الأخطار، فالانتهاك المستمر من قبل تركيا لسيادة ليبيا بنقل الإرهابيين والمرتزقة إلى طرابلس؛ للسيطرة على ثروات البلاد، ولمنع قيام دولة ليبية ذات نظام سياسي قوي ومستقر، ما ساهم في تغذية الصراع المسلح بما يهدد مصالح الدول العربية المجاورة.